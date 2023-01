Peloton nomme l'ancien cadre de Twitter Leslie Berland au poste de directeur du marketing

M. Berland, qui a précédemment occupé les fonctions de CMO et de Head of People de Twitter, prendra ses fonctions chez Peloton à partir de mercredi, a déclaré la société.

Ces derniers temps, Peloton a entrepris une série de mesures de réduction des coûts et procédé à de nouvelles nominations à des postes de direction dans le but de ralentir l'épuisement des fonds et de renouer avec la rentabilité alors que les amateurs de fitness retournent dans les salles de sport.

Elle a ajusté les prix des vélos, proposé ses produits à des détaillants tiers et s'est concentrée sur les plans d'abonnement numériques pour stimuler la demande. Néanmoins, les actions ont chuté de 78 % en 2022.

Dans son nouveau rôle, Mme Berland supervisera le marketing de la marque et des produits, la création, les connaissances des consommateurs, les adhésions et les communications mondiales, a déclaré Peloton.

Berland était le chef du marketing de Twitter jusqu'en novembre de l'année dernière, selon son profil LinkedIn.