Peloton perd 2,5 milliards de dollars en valeur boursière après un rapport sur la pause de production

Peloton Interactive Inc arrête temporairement la production de ses vélos de fitness et tapis de course connectés après une baisse significative de la demande, a rapporté CNBC jeudi, citant des documents internes de la société.

Les actions du fabricant de vélos d'exercice, autrefois chouchou de la pandémie, ont clôturé en baisse de 24 % à environ 24 dollars, effaçant près de 2,5 milliards de dollars de valeur boursière.

Jeudi soir, Peloton a déclaré qu'elle prenait des "mesures correctives importantes" pour améliorer sa rentabilité et a estimé que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élèverait à environ 1,14 milliard de dollars, contre une prévision précédente de 1,1 à 1,2 milliard de dollars. La société n'a toutefois pas commenté le rapport sur la pause de production.

Selon le rapport de CNBC https://www.cnbc.com/2022/01/20/peloton-to-pause-production-of-its-bikes-treadmills-as-demand-wanes.html?__source=google%7Ceditorspicks%7C&par=google, Peloton, dans une présentation confidentielle datée du 10 janvier, a déclaré qu'elle avait constaté une "réduction significative" de la demande et qu'elle prévoyait d'interrompre la production de vélos en février et mars. Elle ne fabriquera pas non plus le tapis de course Tread pendant six semaines, à compter du mois prochain.

Peloton a constaté une baisse de la demande pour ses cours et ses équipements de fitness, car les gens sortent de chez eux pour fréquenter à nouveau les salles de sport.

"Pendant la pandémie, l'offre était trop faible pour répondre à la demande croissante. Malheureusement, la société en a profité pour augmenter l'offre au moment même où la demande commençait à faiblir", a déclaré Simeon Siegel, analyste de BMO Capital Markets.

Peloton ne prévoit pas de produire de machines Tread+ au cours de l'exercice 2022 et dispose de milliers de vélos et de tapis de course dans des entrepôts ou sur des cargos, ajoute le rapport de CNBC.

En mai dernier, l'entreprise a été contrainte de rappeler ses tapis de course à la suite de rapports faisant état de multiples blessures et du décès d'un enfant dans un accident. Les autorités de réglementation américaines enquêtent sur la société au sujet des blessures.

Peloton a travaillé avec la société de conseil McKinsey & Co pour revoir sa structure de coûts et pourrait supprimer des emplois, avait rapporté CNBC en début de semaine.