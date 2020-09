Peloton profite de l'engouement, en pleine pandémie, pour les vélos 0 11/09/2020 | 06:23 Envoyer par e-mail :

New York (awp/afp) - Le groupe américain Peloton Interactive a vu son chiffre d'affaires presque tripler au printemps grâce à l'engouement, au plus fort du confinement dû à la pandémie, pour ses vélos d'appartements et ses tapis de course, ainsi que pour ses séances en ligne. Grâce à l'explosion de ses revenus entre avril et juin, à 607 millions de dollars, la société a pour la première fois dégagé des bénéfices trimestriels, de 89 millions de dollars. Peloton cherche à dépoussiérer l'utilisation des vélos et des tapis de course en les associant à des séances en ligne avec des jeunes animateurs dynamiques et souriants. Ses modèles sont plébiscités par de nombreuses stars américaines. La proposition a séduit de nombreuses personnes coincées à la maison et ne pouvant pas aller dans les salles de gym au plus fort de l'épidémie de Covid-19: Peloton comptait 1,1 million d'abonnés à ses classes en ligne au 30 juin, soit environ deux fois plus qu'un an plus tôt. Le groupe a bien augmenté ses capacités de production mais peine encore à répondre à la demande; il ne s'attend par un retour aux délais normaux de livraisons aux Etats-Unis avant la fin de l'année. Il tente malgré tout d'attirer encore plus d'adeptes en proposant actuellement des promotions importantes: de 350 dollars pour son vélo de base, qui reste quand même à 1.895 dollars. Peloton espère ainsi compter jusqu'à 2,1 millions d'abonnés à la fin de son année fiscale décalée, le 30 juin 2021, ce qui pourrait lui permettre de doubler encore son chiffre d'affaires annuel, à 3,65 milliards de dollars. L'action bondissait de 10% à Wall Street dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse jeudi. afp/lk

