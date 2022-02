Peloton s'envole après avoir appris qu'Amazon et Nike étaient intéressés par un rachat.

Amazon étudie une offre pour Peloton, a déclaré une source à Reuters vendredi. Le Financial Times a également rapporté que la société de vêtements de sport Nike envisageait une offre pour Peloton, qui a atteint de nouveaux records l'année dernière, ses vélos s'étant vendus comme des petits pains chauds pendant la pandémie, lorsque les gens étaient bloqués chez eux.

Amazon.com, Nike et Peloton n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les offres potentielles interviennent à un moment où les actions de Peloton se négocient à leur plus bas niveau depuis deux ans, en baisse de plus de 84 % l'année dernière, la demande pour ses équipements d'exercice à domicile ayant diminué plus rapidement que prévu en raison de l'assouplissement des restrictions.

L'investisseur activiste Blackwells Capital a exhorté Peloton, l'une des plus grandes entreprises gagnantes des fermetures dues à la pandémie, à licencier son directeur général et à mettre la société en vente le mois dernier.

"Le fondateur de Peloton, John Foley, qui s'est attiré l'ire des investisseurs activistes pour des raisons de gouvernance, pourrait être un obstacle à toute transaction étant donné le droit de veto dont il jouit dans le cadre de la structure à double classe d'actions de la société", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements de la plateforme d'investissement britannique AJ Bell.

John Blackledge, analyste chez Cowen and Co, a également déclaré que la direction de Peloton ne serait pas réceptive à un accord, étant donné que le PDG et le président actuels détiennent plus de 50 % des actions avec droit de vote et sont plus susceptibles de continuer à poursuivre la stratégie à long terme de la société de manière indépendante.

M. Blackledge pense également que Peloton ne serait pas un partenaire idéal pour Amazon, car le géant du commerce électronique vend généralement des produits et services de masse, alors que les produits de Peloton sont positionnés comme des produits haut de gamme.

Peloton, qui doit présenter ses résultats du deuxième trimestre mardi après la clôture du marché, a déclaré le mois dernier qu'elle réexaminait la taille de ses effectifs et "réinitialisait" ses niveaux de production.