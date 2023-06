Pembina Pipeline Corporation : Stifel FirstEnergy toujours positif

Pembina Pipeline Corp (Pembina) est un fournisseur de services de transport d'énergie et de services intermédiaires basé au Canada. Pembina possède un réseau intégré de pipelines de liquides d'hydrocarbures et de gaz naturel, des installations de collecte et de traitement du gaz, des infrastructures et des services logistiques pour le pétrole et les liquides de gaz naturel, ainsi qu'une activité croissante de terminaux d'exportation. Elle exerce ses activités par le biais de trois segments : Pipelines, Installations et Marketing & Nouvelles entreprises. Le secteur Pipelines comprend les réseaux de pipelines classiques, de sables bitumineux et de transport, les activités de stockage et de terminaison du pétrole brut et les infrastructures connexes desservant divers marchés et bassins en Amérique du Nord. La division Installations comprend les infrastructures qui fournissent aux clients de Pembina des services de gaz naturel, de condensat et de liquide de gaz naturel (LGN). Le segment Marketing & Nouvelles entreprises entreprend des activités de commercialisation de marchandises à valeur ajoutée, notamment l'achat et la vente de produits et l'optimisation des possibilités de stockage.