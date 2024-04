Pender Growth Fund Inc. est une société d'investissement. L'objectif d'investissement de la société est de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant dans des opportunités identifiées par le gestionnaire. La société utilise son petit capital et son horizon à long terme pour investir dans des situations, principalement des sociétés à petite capitalisation, des situations spéciales et des sociétés publiques et privées non liquides. La société investit dans des sociétés publiques et privées basées principalement au Canada et aux États-Unis, surtout dans le secteur de la technologie. La société est gérée par PenderFund Capital Management Ltd.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds