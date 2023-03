L'entreprise britannique Pendragon annonce un bénéfice supérieur à celui de l'année précédente pour les deux premiers mois de 2023

La société cotée à Londres a annoncé un bénéfice sous-jacent avant impôts de 57,6 millions de livres (70,62 millions de dollars) pour l'exercice clos le 31 décembre, ce qui est supérieur à ses attentes, mais reste inférieur aux 83 millions de livres déclarés l'année précédente.

Elle a également dépassé les attentes moyennes des analystes qui tablaient sur un bénéfice avant impôts de 48,8 millions de livres, selon un consensus compilé par la société.

La société, qui traite avec des constructeurs de voitures haut de gamme comme Mercedes Benz, BMW et Porsche, a déclaré qu'il y avait des signes d'amélioration dans l'offre de voitures neuves, même si elle reste prudente en ce qui concerne le pipeline de voitures d'occasion.

"Nous restons conscients des vents contraires potentiels liés aux conditions macroéconomiques difficiles", a déclaré Bill Berman, PDG de Pendragon.

"Toutefois, nous continuons de penser que nos initiatives opérationnelles en cours et nos opportunités de croissance compenseront largement l'inflation des coûts d'exploitation au sein de l'entreprise cette année", a ajouté M. Berman.

Pendragon, qui a annoncé en septembre un partenariat avec le fabricant chinois de véhicules électriques et de batteries BYD Co Ltd, a déclaré qu'il continuait d'explorer des options stratégiques d'expansion en plus des projets d'ouverture de six nouvelles concessions cette année dans le cadre de ce partenariat.

En tant que partenaire de lancement de BYD, elle a ouvert ce mois-ci deux salles d'exposition à Milton Keynes et à Birmingham.

(1 $ = 0,8157 livre)