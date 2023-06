(Alliance News) - Les actions à Londres étaient en hausse vendredi, alors que les investisseurs examinaient les données économiques contradictoires des deux plus grandes économies du monde.

L'activité du secteur manufacturier chinois s'est contractée pour le troisième mois consécutif en juin, selon les données officielles du Bureau national des statistiques, signe d'une reprise inégale dans la deuxième économie mondiale, alors que la demande mondiale et les prix des matières premières s'effondrent.

Les indices des directeurs d'achat ont montré une contraction continue de l'industrie manufacturière chinoise, tandis que les secteurs non manufacturiers des services et de la construction ont connu un ralentissement de la croissance.

À l'inverse, les actions à New York ont été stimulées jeudi par des données américaines plus solides que prévu, avec une révision à la hausse de la croissance économique du premier trimestre et un solide rapport hebdomadaire sur l'emploi.

Ces chiffres font suite au trio de bonnes nouvelles de mercredi, lorsque les ventes de logements neufs, les commandes de biens durables et les chiffres relatifs à la confiance des consommateurs ont tous été plus élevés que prévu aux États-Unis.

"Les prévisions initiales pour cette année - récession américaine et rebond chinois - ne se réalisent pas. Au contraire, les États-Unis sont en croissance et la Chine ralentit", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

Toutefois, l'amélioration de la situation de l'économie américaine donnera à la Réserve fédérale une plus grande marge de manœuvre pour augmenter les taux d'intérêt dans les mois à venir, la perspective d'un "atterrissage en douceur" semblant toujours d'actualité.

Les investisseurs auront les yeux rivés sur la publication de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis à 13h30 BST vendredi, étant donné qu'il s'agit de la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale.

Pendant ce temps, dans les nouvelles économiques du Royaume-Uni, le produit intérieur brut a été confirmé comme ayant connu une croissance de 0,1% au premier trimestre de 2023 par rapport au dernier trimestre de 2022.

En ce qui concerne les entreprises britanniques, Barratt Developments a annoncé la vente d'environ 600 logements. Vanquis Banking a nommé Peter Estlin, ancien directeur financier de Barclays et ancien maire de la ville de Londres, au poste de président.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 24,2 points, soit 0,3 %, à 7 495,89

Hang Seng : en baisse de 0,2 % à 18 897,15

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,1% à 33 189,04

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,1% à 7 203,30

DJIA : clôture en hausse de 269,76 points, 0,8%, à 34 122,42

S&P 500 : clôture en hausse de 19,58 points, 0,5%, à 4 396,44

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,42 point à 13 591,33

EUR : baisse à 1,0860 USD (1,0886 USD)

GBP : baisse à 1,2607 USD (1,2611 USD)

USD : en hausse à JPY144,65 (JPY144,70)

Or : baisse à 1 904,52 USD l'once (1 911,17 USD)

Pétrole (Brent) : en hausse à 74,41 USD le baril (73,70 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de vendredi sont encore à venir :

11:00 CEST Chômage dans l'UE

11:00 CEST Indice des prix à la consommation de l'UE

09:55 CEST Statistiques du marché du travail en Allemagne

08:30 EDT Revenus et dépenses des particuliers aux États-Unis

09:45 EDT Enquête ISM-Chicago auprès des entreprises américaines

10:00 EDT US State quarterly personal income (revenu personnel trimestriel par État)

10:00 EDT Enquête de l'Université du Michigan auprès des consommateurs américains

L'économie britannique a connu une croissance marginale au début de l'année 2023, selon les chiffres officiels. L'Office for National Statistics a confirmé que le produit intérieur brut du Royaume-Uni avait augmenté de 0,1 % au cours des trois premiers mois de 2023 par rapport au dernier trimestre de l'année dernière. Le PIB a également augmenté de 0,1 % au quatrième trimestre 2022 par rapport au troisième. En glissement annuel, le produit intérieur brut du premier trimestre a augmenté de 0,2 %, a confirmé l'ONS. Il avait progressé de 0,6% en glissement annuel au quatrième trimestre 2022.

Les ménages britanniques paieront moins pour leur gaz et leur électricité à partir de samedi, alors que l'on craint que les factures soient encore presque deux fois plus élevées qu'avant le début de la crise de l'énergie. La facture énergétique moyenne des ménages diminuera de 426 GBP par an à partir du 1er juillet, après que l'Ofgem a supprimé son plafond de prix à la suite de l'effondrement des prix de gros. L'organisme de régulation réduit son plafond de prix de 3 280 GBP à 2 074 GBP, soulageant ainsi les consommateurs qui ont vu leurs factures typiques grimper de 1 271 GBP par an en octobre 2021 en raison de la crise mondiale du gaz. Les ménages ont été partiellement protégés de la dernière hausse des prix par la garantie des prix de l'énergie du gouvernement britannique, qui a limité les coûts annuels de l'énergie à 2 500 GBP pour un ménage moyen, subventionnant ainsi le plafond de prix de l'Ofgem. La dernière réduction opérée par l'Ofgem signifie que son plafond régira à nouveau les factures des ménages, ce qui se traduira par une réduction de 426 GBP, passant de 2 500 GBP à 2 074 GBP, soit une baisse d'environ 17 %.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Exane BNP réduit B&M European Value Retail à 'neutre' - objectif de prix 600 pence

HSBC relève Aviva à 'acheter' - objectif de cours 480 pence

Credit Suisse relève Drax à "surperformer" (neutre) - objectif de cours de 760 (700) pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Barratt Developments a annoncé la vente future de 604 logements à Citra Living Properties, filiale de Lloyds Banking, pour un montant de 168,4 millions de livres sterling en numéraire. Le constructeur de maisons a déclaré que les revenus et les bénéfices seront comptabilisés lors de l'achèvement légal de chaque maison dans le cadre de l'opération, avec plus de 500 qui devraient être légalement achevés et transférés à Citra au cours de l'exercice financier se terminant le 30 juin 2024. "Le segment des maisons individuelles du secteur locatif privé continue de croître fortement et représente pour nous une opportunité de diversifier nos revenus dans le contexte difficile actuel du marché et de développer des communautés qui englobent toutes les formes d'occupation des logements", a déclaré David Thomas, directeur général de Barratt.

ENTREPRISES - FTSE 250

Vanquis Banking a déclaré avoir décidé de nommer Peter Estlin au poste de président, sous réserve de l'approbation des autorités de régulation. M. Estlin a rejoint le conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant non exécutif en avril et succédera à Patrick Snowball. Ce dernier conservera ses fonctions jusqu'à ce qu'Estlin reçoive l'approbation des autorités de régulation. M. Estlin était auparavant directeur financier de Barclays et a été lord-maire de la ville de Londres de 2018 à 2019. "Sir Peter était le candidat idéal pour le poste de président. Son expérience sera précieuse pour le conseil d'administration et le groupe, alors que nous continuons à nous développer en tant que groupe bancaire spécialisé pour les clients qui ont des difficultés à accéder aux prêteurs traditionnels", a déclaré Andrea Balnce, directrice indépendante principale.

AUTRES ENTREPRISES

Avant son assemblée générale annuelle, le détaillant automobile Pendragon a annoncé que son président, Ian Filby, allait "se retirer pour poursuivre d'autres intérêts", après moins de deux ans à ce poste. Cette annonce fait suite à un reportage de Sky News datant de la fin de la journée de jeudi, qui annonçait que M. Filby allait démissionner sous la pression d'un investisseur activiste. Palliser, un fonds qui a accumulé une participation de 4 % dans la société, a fait pression pour que le conseil d'administration soit remanié. L'entreprise entamera prochainement un processus de nomination du successeur de M. Filby et bénéficie du soutien de consultants externes, a indiqué M. Pendragon. En outre, Pendragon a déclaré que la dynamique commerciale positive s'est poursuivie au deuxième trimestre et qu'elle reste conforme aux attentes du conseil d'administration.

Thames Water a choisi un nouveau président jeudi, deux jours seulement après la démission de son directeur général, dans un contexte de sérieuses interrogations sur l'avenir de la société criblée de dettes. Le gouvernement britannique a tenté de calmer le jeu en affirmant que le service public disposait d'un financement "sûr et engagé" et en rassurant les clients sur le fait que leur approvisionnement ne serait pas interrompu. Adrian Montague, qui était auparavant président d'Anglian Water, prendra ses fonctions le 10 juillet. Il succède à Ian Marchant, qui a annoncé en avril qu'il se retirerait lorsqu'un successeur lui aurait été trouvé. M. Montague préside actuellement Cadent Gas, Porterbrook Holdings et Manchester Airports Group. Il devrait quitter ce dernier en septembre.

