MISE À JOUR DES RÉSULTATS : Le bénéfice annuel de Pendragon chute en raison de l'augmentation des coûts

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Pendragon PLC - Détaillant automobile basé à Nottingham, en Angleterre - déclare que le chiffre d'affaires pour 2022 augmente à 3,62 milliards de livres sterling, contre 3,45 milliards de livres sterling en 2021. Le bénéfice avant impôt, cependant, chute de 26 %, passant de 61,5 millions de livres sterling à 45,5 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice avant impôt sous-jacent diminue de 31 %, passant de 83 millions de livres sterling à 57,6 millions de livres sterling. Les coûts financiers nets sous-jacents augmentent de 23 % pour atteindre 40,9 millions de livres sterling, contre 33,3 millions de livres sterling l'année précédente. La société ne déclare pas de dividende pour 2022, comme pour 2021. En ce qui concerne l'avenir, le groupe se dit satisfait des deux premiers mois de 2023, avec un bénéfice d'exploitation sous-jacent en février supérieur à celui de 2022, les volumes de voitures neuves et d'occasion ayant enregistré une bonne croissance d'une année sur l'autre. Il ajoute qu'il est confiant dans les perspectives du groupe pour l'année à venir.

GCM Resources PLC - Projet de charbon et d'électricité de Phulbari dans le nord-ouest du Bangladesh - La perte avant impôts se réduit à 693 000 GBP pour les six mois se terminant le 31 décembre, contre 763 000 GBP l'année précédente. Les dépenses les plus importantes au cours de la période sont les dépenses de pré-développement. Les dépenses administratives passent de 352 000 GBP à 368 000 GBP. Pour l'avenir, il prévient que l'économie du Bangladesh sera désavantagée par les contraintes d'approvisionnement et les prix élevés.

BioPharma Credit PLC - Investisseur en dette dans le secteur des sciences de la vie basé à Exeter - Fait état d'un revenu total de 218,1 millions USD pour 2022, en hausse par rapport aux 103,9 millions USD de 2021. La valeur nette d'inventaire par action s'élève à 1,0139 USD au 31 décembre, contre 0,9926 USD à la même date en 2021. Déclare un dividende de 13,1 cents par action pour 2022, en hausse de 87 % par rapport aux 7,0 cents de l'année précédente. Pour l'avenir, l'entreprise s'attend à ce que son portefeuille d'investissements s'étoffe avec l'arrivée de nouveaux produits et de nouvelles entreprises sur le marché en 2023 et au-delà.

Literacy Capital PLC - fonds d'investissement basé à Londres, axé sur les opportunités d'investissement à long terme dans des entreprises privées britanniques en croissance - La valeur de l'actif net s'élève à 420,6 pence par action au 31 décembre, en hausse par rapport aux 320,0 pence au 31 mars. L'actif net s'élève à 252,4 millions de livres sterling pour la période de neuf mois. Le directeur général, Ricahrd Pindar, déclare : "Nous sommes satisfaits des performances du portefeuille de Book au cours de cette période de neuf mois, avec la poursuite d'une activité soutenue dans toutes les sociétés du portefeuille, ce qui a contribué à une augmentation de la valeur nette d'inventaire de 31,4 %". Selon lui, le portefeuille aborde l'année 2023 en affichant de forts vents contraires et une bonne dynamique.

