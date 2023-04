Pendragon annonce une forte performance trimestrielle malgré les coûts d'intérêts

(Alliance News) - Pendragon PLC a déclaré mercredi que l'augmentation de son bénéfice trimestriel était due à une "très forte performance" dans toutes les divisions.

Le détaillant automobile basé à Nottingham, en Angleterre, a déclaré que son bénéfice avant impôt sous-jacent pour les trois premiers mois de 2023 était en hausse de 23% à 23,0 millions de livres sterling, contre 18,7 millions de livres sterling au premier trimestre de 2022.

Pendragon a déclaré que ses coûts d'intérêts ont augmenté de 51,7% pour atteindre 4,6 millions de livres sterling, en raison de l'augmentation des coûts de financement des véhicules et des banques. Néanmoins, la croissance des revenus d'exploitation de la société de 32% à 37,3 millions de livres sterling a compensé la hausse des coûts d'intérêt, a noté Pendragon, ce qui a entraîné une amélioration de son bénéfice avant impôt.

En ce qui concerne l'avenir, Pendragon s'attend à "dépasser confortablement" ses attentes précédentes pour 2023 et a déclaré qu'il y avait des "signes encourageants d'amélioration" dans sa production et son approvisionnement en nouveaux véhicules.

Le directeur général Bill Berman a déclaré : "Il est vraiment encourageant de voir toutes les divisions du groupe en croissance, en particulier si l'on considère les défis continus de l'environnement opérationnel externe. Nous voyons des signes d'amélioration dans la production et la fourniture de nouvelles voitures et nous nous concentrons sur la poursuite des résultats pour nos clients et nos partenaires fabricants d'équipement d'origine dans les mois à venir."

Les actions de Pendragon étaient en hausse de 11 % à 19,17 pence chacune à Londres mercredi matin.

