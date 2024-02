(Alliance News) - Pendragon PLC a annoncé jeudi qu'il avait finalisé la vente de ses activités de concession et de location à Lithia Motors Inc, marquant ainsi le début de sa transformation en Pinewood Technologies.

Pendragon est un concessionnaire automobile basé à Nottingham, en Angleterre. En septembre, l'entreprise a accepté de vendre Pendragon NewCo 2, qui détient ses activités automobiles et de crédit-bail au Royaume-Uni, au groupe automobile américain Lithia Motors Inc. En décembre, le couple a reçu l'approbation de la Financial Conduct Authority pour un changement de contrôle de Pendragon Finance & Insurance Services Ltd, la branche de financement et d'assurance de la société, ouvrant ainsi la voie à la cession de jeudi.

La vente a porté sur un montant total de 367 millions de livres sterling, ainsi que sur la souscription par Lithia de 279,4 millions d'actions nouvelles à un prix de souscription de 30 millions de livres sterling. Les nouvelles actions ont été admises sur le marché principal de la Bourse de Londres jeudi matin.

La vente fait suite à un appel d'offres pour les activités automobiles et de crédit-bail de la société, avec des propositions reçues d'Autonation Inc, Hedin Mobility Group AG et PAG International Ltd. Lithia a augmenté sa contrepartie totale de 117 millions de livres sterling pour la porter à 397 millions de livres sterling en octobre.

Pendragon a déclaré : "Ce jour marque le début de la transformation de l'entreprise : "Aujourd'hui marque le début de la transformation de Pendragon en Pinewood Technologies, une entreprise pure de logiciels en tant que service, qui exploite le logiciel de gestion des concessionnaires de l'entreprise.

L'opération permet également à Pinewood de conclure un partenariat stratégique avec Lithia UK Holding Ltd, une filiale à 100 % de Lithia Motors, qui déploiera Pinewood dans ses 50 sites britanniques existants. La société a déclaré que ce partenariat "accélérera l'entrée de Pinewood sur le marché très attractif des logiciels de gestion des concessionnaires en Amérique du Nord", et que cette entrée serait "étayée" par la souscription de 30 millions de livres sterling.

Pendragon a déclaré : "Le conseil d'administration est fermement convaincu que les perspectives de croissance de la société seront sensiblement améliorées du fait qu'elle deviendra une entreprise autonome, ainsi que grâce au partenariat stratégique avec Lithia.

En décembre, Pendragon a déclaré qu'il reverserait 24,5 pence par action aux actionnaires après la conclusion de l'opération, sous la forme d'un dividende spécial. Ce dividende devrait être versé au cours du premier ou du deuxième trimestre 2024.

La société a également annoncé que la nomination d'Oliver Mann en tant que directeur et directeur financier avait pris effet, suite à la démission de Mark Willis.

Les actions de Pendragon étaient en hausse de 0,1 % à 36,40 pence chacune à Londres jeudi en fin de matinée.

