Pendragon en hausse grâce à un bon départ pour 2023

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce mercredi.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

----------

Pendragon PLC, en hausse de 11% à 19,07 pence, fourchette de 12 mois 14,85p-29p. Le détaillant automobile fait état d'une performance "très forte" au premier trimestre dans toutes les divisions, ce qui a incité Jefferies à relever son objectif de cours à 36 pence contre 35 pence, tandis que Berenberg relève son objectif à 29 pence contre 28 pence - les deux courtiers conservant leur recommandation "achat". Pendragon déclare que le bénéfice avant impôt sous-jacent a augmenté de 23 % en glissement annuel pour atteindre 23,0 millions de livres sterling. Il s'attend maintenant à "dépasser confortablement" les attentes précédentes du conseil d'administration pour l'ensemble de l'année. "Il y a des signes encourageants d'amélioration de la production et de l'offre de nouveaux véhicules, bien que l'offre de véhicules d'occasion devrait rester serrée dans un avenir prévisible", note-t-il. Le détaillant de véhicules d'occasion Motorpoint PLC, une autre petite capitalisation, augmente de 5,5 % dans un contexte positif.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

On The Beach PLC, en baisse de 4,7 % à 144,13 pence, fourchette de 12 mois 88,8 pence-251,95 pence. L'action du détaillant de vacances à la plage chute alors que la banque d'investissement américaine Stifel réduit l'action de "hold" à "sell" et l'objectif de prix de 140p à 120p.

----------

Hochschild Mining PLC, baisse de 3,9% à 89p, fourchette de 12 mois 50,4p-142,88p. La société minière d'argent et d'or axée sur les Amériques baisse en raison de la chute du prix de l'or. L'or était coté à 1 979,58 USD peu après 1000 BST, en baisse de 1,5% par rapport à 2 004,13 USD à la clôture du marché à Londres mardi. Les minières aurifères cotées au FTSE 100, telles que Fresnillo PLC et Antofagasta PLC, chutent respectivement de 4,1 % et 2,8 %.

----------

Par Elizabeth Winter, reporter senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.