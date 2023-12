Pendragon PLC est un détaillant automobile en ligne basé au Royaume-Uni. La société propose des véhicules neufs et d'occasion et fournit des services après-vente. La société opère à travers trois segments : UK Motor, Software et Leasing. Son segment UK Motor est engagé dans la vente et l'entretien de véhicules au Royaume-Uni. Son segment Logiciels est engagé dans l'octroi de licences de logiciels en tant que service aux utilisateurs mondiaux de l'industrie automobile. Son segment Leasing est engagé dans la fourniture de services de location de flottes et de contrats de location, et fournit des véhicules d'occasion. Elle exploite plus de 160 sites au Royaume-Uni sous les marques Evans Halshaw, Stratstone, CarStore, Pinewood, Quickco et Pendragon Vehicle Management. Les filiales de la société comprennent Bramall Quicks Dealerships Limited, Stratstone.com Limited, G.E. Harper Limited, Bramall Quicks Limited, Suresell Limited, Godfrey Davis (Trust) Limited et Car Store Limited.