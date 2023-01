Pendragon relève son objectif de bénéfice avant impôts pour 2022 en raison de sa performance globale

(Alliance News) - Pendragon PLC a déclaré mercredi qu'il s'attendait à ce que les contraintes d'approvisionnement se poursuivent cette année, mais qu'il était satisfait de sa performance opérationnelle et financière globale sur 2022.

Pendragon est un détaillant automobile basé à Nottingham, en Angleterre, qui possède des marques telles que Evans Halshaw, CarStore, Pinewood et Quickco.

Pour les trois mois se terminant le 31 décembre, la société a annoncé une performance financière "légèrement supérieure" aux attentes, la performance commerciale ayant compensé la pression des coûts d'exploitation et des intérêts.

Le groupe a enregistré une croissance en volume de 4,6 % à périmètre constant, surpassant la croissance de 1,0 % du marché de détail des voitures neuves. Les volumes de voitures d'occasion ont également augmenté de 5,2 % à périmètre constant.

Pour 2022, la société prévoit désormais un bénéfice avant impôts sous-jacent de 57 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 83,0 millions de livres sterling de l'année dernière, mais légèrement supérieur aux attentes du marché pour cette année.

Au 31 décembre, Pendragon avait une dette nette ajustée de 23 millions GBP, en baisse par rapport aux 49,7 millions GBP de l'année précédente.

Pour l'avenir, Pendragon s'attend à ce que les contraintes de l'offre de véhicules neufs et d'occasion se poursuivent jusqu'en 2023.

Cependant, elle a ajouté que la banque de commandes de voitures neuves reste forte et qu'il y a quelques signes précurseurs que l'offre de voitures neuves pourrait commencer à s'améliorer, favorisant ainsi la croissance des volumes de voitures neuves au cours de 2023.

"Nous avons clôturé l'année avec une performance positive au dernier trimestre, qui a vu une croissance du volume des ventes de véhicules neufs et d'occasion. Malgré les nombreux défis auxquels nous avons été confrontés sur nos marchés et dans l'économie en général, nous avons enregistré de solides performances en 2022 et cela montre les avantages des améliorations apportées à l'ensemble de l'entreprise au cours des dernières années", a déclaré le directeur général Bill Berman.

"Alors que les défis du marché persisteront en 2023, nous entrons dans cette nouvelle année avec confiance et un bon élan, et nous sommes impatients de faire de nouveaux progrès par rapport à nos objectifs stratégiques."

Les actions de Pendragon se négociaient en hausse de 2,9% à 20,17 pence chacune à Londres mercredi matin.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.