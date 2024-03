HUNAN DAKANG INTERNATIONAL FOOD & AGRICULTURE CO, LTD, anciennement HUNAN DAKANG PASTURE FARMING CO, LTD, est une société basée en Chine, principalement engagée dans le commerce des protéines. La société est également engagée dans l'élevage de bétail et la transformation de produits alimentaires non alimentaires. Les produits de la société comprennent des aliments pour animaux, des porcs et des moutons vivants, des produits carnés abattus, du lait et des produits de base. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Pêche et agriculture