PENN Entertainment, Inc. a annoncé la nomination d'Aaron LaBerge au poste de directeur de la technologie ("CTO") à compter du 1er juillet 2024, sous réserve des approbations réglementaires habituelles. M. LaBerge relèvera directement du président-directeur général de PENN, Jay Snowden. Dans son nouveau rôle, M. LaBerge sera responsable de la stratégie technologique et de son exécution pour PENN, tout en dirigeant l'équipe multinationale de technologues et en servant de chef d'entreprise clé pour la division interactive de l'entreprise.

M. LaBerge a passé plus de 20 ans à la Walt Disney Company, en deux étapes séparées par cinq ans et demi en tant qu'entrepreneur technologique. Il était dernièrement président et directeur de la technologie pour Disney Entertainment et ESPN, où il était chargé de diriger l'ensemble du développement de la technologie et des produits à l'appui des deux divisions médias de The Walt Disney Company. À ce titre, il a contribué à définir la vision et la direction stratégique de la manière dont Disney utilise la technologie pour favoriser la narration et l'innovation, stimuler ses activités et créer des expériences inégalées pour les consommateurs en matière de divertissement et de contenu sportif.

Avant d'occuper son dernier poste à la Walt Disney Company, M. LaBerge a été vice-président exécutif et directeur de la technologie à ESPN de 2015 à 2018. Chez ESPN, il a joué un rôle déterminant dans la croissance des produits et services de médias numériques d'ESPN destinés aux consommateurs, en dirigeant plusieurs des projets les plus ambitieux et les plus stimulants d'ESPN et en contribuant à établir la position d'ESPN en tant que leader du sport numérique et du développement de technologies sportives innovantes.

Il a joué un rôle clé dans la conception, le développement et l'ingénierie des installations de pointe d'ESPN à Bristol (CT), Los Angeles (CA), Charlotte (NC) et Austin (TX), ainsi que des centres de données et de l'infrastructure qui relient ces installations dans le monde entier, de même que dans la conception et le développement de la technologie pour soutenir le lancement du réseau multiplateforme SEC Network. Entre 2007 et 2012, M. LaBerge a été cofondateur et PDG de Fanzter, Inc. une société de développement de logiciels grand public et de produits numériques financée par du capital-risque.

Chez Fanzter, il a dirigé toutes les opérations quotidiennes et a mené le développement et le lancement d'une variété de produits Internet et mobiles axés sur le consommateur, de technologies sociales et commerciales révolutionnaires et plus encore. Ingénieur passionné, technologue, innovateur et grand amateur de sport, M. LaBerge est originaire de Charleston, en Caroline du Sud, et a obtenu un diplôme d'ingénieur en électricité et en informatique à l'université de Caroline du Sud.