PennantPark Investment Corporation est une société d'investissement non diversifiée à capital fixe et à gestion externe. Les objectifs de la Société sont de générer un revenu courant et une appréciation du capital tout en cherchant à préserver le capital par le biais d'investissements en dette et en actions, principalement auprès de sociétés américaines de taille moyenne, sous la forme de dettes garanties de premier rang, de dettes garanties de second rang, de dettes subordonnées et d'investissements en actions. La société investit principalement dans des entreprises américaines de taille moyenne sous la forme de dettes garanties de premier rang, de dettes garanties de second rang, de dettes subordonnées et, dans une moindre mesure, d'investissements en actions. Le portefeuille de la société se compose généralement de titres non liquides, y compris des investissements en dette et en actions. Il investit dans des secteurs tels que les médias, les hôtels, les motels, les auberges et les jeux, l'aérospatiale et la défense, les matériaux de construction, les services environnementaux, les soins de santé, l'éducation et la garde d'enfants, les produits de consommation, l'impression et l'édition, et le secteur automobile, entre autres.