PennantPark Investment Corporation est une société d'investissement à capital fixe, à gestion externe et non diversifiée. La société est une société de développement commercial, dont les objectifs sont de générer à la fois un revenu courant et une appréciation du capital tout en cherchant à préserver le capital par le biais d'investissements en dette et en actions. Elle investit principalement dans des entreprises américaines du marché intermédiaire sous la forme de dettes décrochées de premier rang, de dettes décrochées de second rang, de dettes subordonnées et d'investissements en actions. Les investissements en dette de la société ont des échéances allant de 3 à 10 ans et sont réalisés aux États-Unis et, dans une mesure limitée, dans des sociétés, partenariats et autres entités commerciales non américaines, qui opèrent dans divers secteurs et régions géographiques. Elle investit dans des secteurs tels que les médias, les hôtels, motels, auberges et jeux, l'aérospatiale et la défense, les matériaux de construction, les services environnementaux, les soins de santé, l'éducation et la garde d'enfants, les produits de consommation, l'impression et l'édition, et le secteur automobile, entre autres.