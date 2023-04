Les compagnies des eaux britanniques pourraient se voir infliger des amendes illimitées pour avoir pollué Coffey

(Alliance News) - Les compagnies des eaux pourraient se voir infliger des amendes et des pénalités illimitées dans le cadre des nouveaux plans de lutte contre la pollution du gouvernement britannique.

La ministre de l'environnement, Therese Coffey, devrait annoncer la semaine prochaine des plans qui, selon les ministres, "feront payer les pollueurs", les amendes plus sévères imposées aux compagnies des eaux étant versées dans un "fonds de restauration de l'eau".

Cette annonce intervient alors que les derniers chiffres de l'Agence pour l'environnement montrent que 301 091 déversements d'eaux usées ont eu lieu en 2022, soit une moyenne de 824 par jour.

Les déversements ont diminué de 19 % en 2022, mais cela est dû au temps sec plutôt qu'à des mesures prises par les compagnies des eaux, a déclaré l'agence.

Dans le cadre de ce plan, M. Coffey publiera une consultation de six semaines sur le renforcement de la capacité de l'Agence de l'environnement à imposer des sanctions aux compagnies des eaux sans passer par les tribunaux.

Le gouvernement serait favorable à la suppression du plafond des sanctions civiles imposées aux compagnies des eaux, ce qui permettrait d'infliger des amendes illimitées.

Defra a déclaré que les sanctions seraient plus rapides et plus faciles à appliquer, les cas les plus graves faisant toujours l'objet d'une procédure pénale.

Ces derniers mois, le gouvernement a été soumis à une forte pression de la part des militants pour lutter contre la pollution, et les nouvelles mesures devraient s'inscrire dans le cadre de plans visant à renforcer l'application de la législation à l'encontre des entreprises.

Les partis d'opposition ont également condamné le gouvernement, le chef du parti travailliste, Keir Starmer, déclarant au Guardian que les ministres étaient en train de "transformer les cours d'eau britanniques en égouts à ciel ouvert".

Les libéraux démocrates ont demandé à M. Coffey de démissionner à ce sujet.

M. Coffey a déclaré : "Je sais à quel point nos belles rivières sont importantes : "Je sais à quel point nos belles rivières, nos lacs, nos ruisseaux et nos côtes sont importants pour les gens et la nature, et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut en faire plus pour les protéger.

"Je veux m'assurer que les régulateurs disposent des pouvoirs et des outils nécessaires pour prendre des mesures sévères à l'encontre des entreprises qui enfreignent les règles, et ce plus rapidement.

"Grâce au Fonds de restauration de l'eau, je veillerai à ce que l'argent des amendes et pénalités plus élevées, prélevé sur les bénéfices des compagnies des eaux et non sur les clients, soit directement réinjecté dans les rivières, les lacs et les ruisseaux, là où c'est nécessaire.

"Nous savons qu'environ 310 miles de rivières ont été améliorés chaque année grâce à des projets menés par les communautés, et nous devons tirer parti de ce succès.

Actuellement, les pénalités et les amendes imposées par l'Ofwat sont reversées au Trésor public. Mais les nouveaux projets du gouvernement prévoient que l'argent soit reversé au ministère de l'environnement, de l'alimentation et des affaires rurales.

Les militants ont accusé les compagnies des eaux de déverser des eaux usées beaucoup plus souvent qu'elles ne le devraient, y compris lorsqu'il n'a pas plu, et ont demandé à plusieurs reprises aux compagnies des eaux d'utiliser leurs bénéfices pour investir dans davantage d'infrastructures.

Le Defra a déclaré que le nouveau fonds sera destiné à aider les groupes locaux à identifier les problèmes les plus importants et à diriger les investissements là où ils sont le plus nécessaires. L'argent servira à soutenir une série de projets, notamment la restauration des zones humides, la création de nouveaux habitats et l'ajout de coudes naturels aux rivières pour améliorer la qualité de l'eau.

Les entreprises du secteur de l'eau cotées à Londres comprennent United Utilities Group PLC, Pennon Group PLC et Severn Trent PLC. Les actions de United Utilities ont clôturé en hausse de 0,1 % à 1 058,96 pence à Londres vendredi. Pennon a augmenté de 0,8 % à 876,16 pence. Severn Trent a ajouté 0,3 % à 2 877,76 pence.

Par Dominic McGrath, PA

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.