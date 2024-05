Pennon Group plc est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit des infrastructures environnementales et des services à la clientèle. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de deux filiales principales. Southwest Water Limited, qui fournit des services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans le Devon, les Cornouailles et certaines parties du Dorset et du Somerset, ainsi que des services d'approvisionnement en eau uniquement dans certaines parties du Dorset, du Hampshire, du Wiltshire et de Bristol. Par l'intermédiaire de Southwest Water, Bristol Water et Bournemouth Water, la société se concentre sur la fourniture de services d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Pennon Water Services est un spécialiste de l'eau interentreprises (B2B) qui fournit des services de vente au détail d'eau pour répondre aux besoins des entreprises en matière de gestion de l'eau. La société opère à travers deux segments : Le segment de l'eau et le segment des activités de détail non domestiques. Le secteur de l'eau comprend les services réglementés d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées assurés par Southwest Water. Le secteur de la vente au détail aux non-ménages reflète les services fournis par Pennon Water Services.

Secteur Services des eaux