(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Pennpetro Energy PLC - Société pétrolière et gazière axée sur le Texas - Signature d'un accord avec la société de négoce d'énergie Globalvision International pour la vente de ses actions dans Texas Nobel USA Inc. En échange, Pennpetro obtient une redevance dérogatoire sur les puits de pétrole texans pour la durée de vie de l'actif et une participation aux bénéfices de 10 % sur tout autre puits foré ou exploité sur les 2 036 acres de Pennpetro au Texas. Elle note un droit de redevance dérogatoire de 12,5 % sur la durée de vie de l'actif, qui est estimée à environ 30 ans. Les puits texans sont les puits City of Gonzales #1, Chalk Talk #1, Chalk Talk #4 et Whistling Straits #5 à Gonzales. "En outre, Globalvision reprendra tous les créanciers qui existaient au Texas, laissant Pennpetro complètement libre de toute obligation financière associée au Texas ", déclare Pennpetro. Tom Evans, directeur général, déclare : "Les actionnaires ne doivent pas sous-estimer la valeur matérielle de la réception d'une ORRI sur la production de pétrole de ces puits. Il y a beaucoup de pétrole dans ces 2 036 acres et nous serons sur un pied d'égalité avec les propriétaires fonciers avec cet ORRI et nous recevrons des revenus mensuels de toutes les ventes de pétrole du Texas une fois que la production reprendra. Nous espérons que la production de pétrole commencera dans les mois à venir".

----------

Nanoco Group PLC - développeur et fabricant de points quantiques sans cadmium et d'autres nanomatériaux, basé à Runcorn, en Angleterre - annonce le lancement d'une nouvelle installation de fabrication de plaquettes au siège de Runcorn. "La nouvelle usine est une installation de pointe pour la fabrication de plaquettes et représente une avancée significative dans la capacité de l'entreprise à fournir des matériaux très performants pour les applications de détection à infrarouge".

----------

Valereum PLC - qui se concentre sur les marchés numériques à jetons en tant qu'opérateur d'échange et de place de marché - dit qu'il travaillera avec la société de conseil en blockchain Antier. Duo développera le V-Wallet, une application pour appareil mobile qui permettra aux clients de Valereum d'accéder aux produits et services. "Cette collaboration avec Antier fera partie de la stratégie de mise sur le marché de VLRM Markets en assurant le développement d'une infrastructure de portefeuille entièrement personnalisable. Elle s'inscrit dans la stratégie de VLRM qui consiste à collaborer avec des fournisseurs de technologie de confiance afin de développer et de fournir des solutions technologiques complètes pour soutenir tous les aspects de l'activité de VLRM", ajoute Valereum.

----------

Audioboom Group PLC - éditeur de podcasts - annonce de nouveaux partenariats avec des podcasts de premier plan, notamment Cancelled with Tana Mongeau, Stavvy's World et The 13th Juror. "Ces émissions devraient contribuer à plus de 4 millions de téléchargements par mois sur l'Audioboom Creator Network", ajoute le site.

----------

Agronomics Ltd - société de capital-risque qui investit dans des entreprises d'agriculture cellulaire - Good Dog Food Ltd est la toute première entreprise à recevoir l'autorisation de vendre de la viande cultivée comme aliment pour animaux de compagnie. Les autorités de réglementation britanniques ont apporté leur soutien à cette entreprise. "Le poulet cultivé de Meatly destiné à l'alimentation des animaux de compagnie peut désormais être vendu au Royaume-Uni", ajoute l'entreprise.

----------

Premier African Minerals Ltd - Société minière basée dans les îles Vierges britanniques et axée sur l'Afrique australe - déclare que la mise en service de l'unité de lavage nouvellement installée est en cours au projet de lithium et de tantale de Zulu. "Premier est encouragé par les résultats préliminaires qui indiquent une perte moindre de spodumène dans les résidus et une amélioration des teneurs dans les cellules de concentration, avec des cycles de production plus longs. Au fur et à mesure que la mise en service se poursuit et que les cycles de production sont prolongés, cette tendance devrait se poursuivre", ajoute le communiqué.

----------

Great Western Mining Corp - Explorateur d'or, d'argent et de cuivre axé sur le Nevada - La division de la protection de l'environnement du Nevada accorde un nouveau permis de contrôle de la pollution de l'eau à Western Milling LLC, autorisant la construction, l'exploitation et la fermeture des installations minières approuvées. Western Milling est détenue à 50 % par Great Western et a construit une usine de traitement de concentrés de métaux précieux provenant de déchets miniers à Sodaville, à Mina, dans le Nevada. Le permis entrera en vigueur le 31 juillet, sous réserve d'éventuels recours. En conséquence, Western Milling entamera prochainement le processus de mise en service.

----------

SulNOx Group PLC - société de technologie verte basée à Londres, qui fournit des solutions pour décarboniser et améliorer l'efficacité des combustibles hydrocarbonés liquides - signale la conclusion d'une évaluation étendue de l'expédition avec Caspian Marine Services BV, un opérateur d'une flotte de plus de 25 navires de soutien offshore. "Deux navires de soutien offshore de CMS ont été inclus dans une évaluation à long terme du conditionneur de carburant SulNOxEco. Les deux navires ont démontré une amélioration de leur consommation, ce qui a permis d'étendre l'évaluation à un troisième navire", ajoute SulNOx.

----------

Ormonde Mining PLC - société de ressources naturelles possédant des actifs à Terre-Neuve et en Écosse - La société TRU Precious Metals Corp lance un programme d'exploration du cuivre à Golden Rose, à Terre-Neuve. Ormonde détient un peu plus de 36 % de TRU. "Les travaux d'exploration comprendront la prospection, l'échantillonnage de roches, l'échantillonnage de sol de reconnaissance et l'excavation de tranchées sur des anomalies minérales critiques interprétées, déterminées grâce aux travaux antérieurs de TRU, à la compilation de données historiques et aux données de télédétection et de satellite à haute résolution récemment acquises sur l'ensemble de la propriété ", ajoute Ormonde.

----------

Oracle Power PLC - Développeur de projets énergétiques axés sur l'Australie occidentale et le Pakistan - Réception des résultats d'analyse du forage aircore dans la zone aurifère Northern Zone en Australie occidentale. Elle déclare que les 27 trous forés par aircore ont "réussi à plus que doubler le système aurifère prospectif". "D'autres forages ciblés sont prévus sur l'empreinte élargie du porphyre minéralisé", ajoute Oracle Power. "Un appareil de forage a été engagé pour la mi-août 2024.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.