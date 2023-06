Pennpetro Energy PLC est une société pétrolière et gazière indépendante basée au Royaume-Uni. La société agit en tant que société holding et fournit des services de direction et autres à sa filiale. L'activité principale des filiales de la société est l'exploration et la production de pétrole et de gaz à terre aux États-Unis. Elle concentre ses activités et ses zones d'opération initiales en Amérique du Nord, plus précisément dans la ville de Gonzales, Gonzales County, État du Texas. Ses filiales comprennent Pennpetro USA Corp, Nobel Petroleum USA Inc, Nobel Petroleum LLC, Nobel Petroleum UK Limited, Pennpetro Greentec UK Limited et Pennpetro Green Energy Limited. Pennpetro USA Corp. détient 100 % de la filiale opérationnelle américaine Nobel Petroleum USA, Inc. (Nobel USA), qui est une société indépendante de production de pétrole et de gaz basée dans la ville de Gonzales, Gonzales County, Texas, États-Unis d'Amérique. Le principal domaine d'activité de Nobel USA se situe dans les formations horizontales de pétrole et de gaz Austin Chalk et Eagleford Shale.