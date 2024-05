Penns Woods Bancorp, Inc. est une société holding bancaire. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales, à savoir Jersey Shore State Bank (JSSB) et Luzerne Bank (Luzerne) (les banques). Les banques exercent leur activité en tant que banques commerciales dans les comtés de Lycoming, Clinton, Centre, Montour, Union, Blair et Luzerne, en Pennsylvanie. Les banques proposent des assurances, des services de courtage en valeurs mobilières, des produits d'investissement sous forme de rentes et de fonds communs de placement, ainsi que des services de planification financière par l'intermédiaire de M Group, Inc. qui exerce ses activités sous le nom de The Comprehensive Financial Group (M Group). Les services offerts par les banques comprennent l'acceptation de dépôts à terme, de dépôts à vue et de dépôts d'épargne, y compris les comptes Super NOW, les comptes d'épargne sur relevé, les comptes du marché monétaire et autres. Les services offerts par les banques comprennent également l'octroi de prêts garantis et non garantis aux entreprises et aux consommateurs. Ses filiales comprennent également Woods Real Estate Development Co, Inc, Woods Investment Company, Inc, The M Group Inc et United Insurance Solutions, LLC.

Secteur Banques