Penns Woods Bancorp, Inc. est une société holding bancaire. La société est engagée dans la gestion et la supervision des banques. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de ses filiales, à savoir Jersey Shore State Bank (JSSB) et Luzerne Bank (Luzerne) (les banques). Les banques exercent des activités de banque commerciale et de banque de détail. Les services proposés par les banques comprennent l'acceptation de dépôts à temps, à vue et d'épargne, y compris les comptes Super NOW, les comptes d'épargne sur relevé, les comptes du marché monétaire et les certificats de dépôt à taux fixe. Ses autres services comprennent également l'octroi de prêts garantis et non garantis aux entreprises et aux consommateurs, qui incluent le financement de transactions commerciales ainsi que des prêts hypothécaires à la construction et résidentiels et des prêts de crédit renouvelable avec protection contre les découverts. Le portefeuille de prêts de la banque comprend des prêts commerciaux et agricoles, des prêts immobiliers et des prêts à la consommation. Ses filiales comprennent également Woods Real Estate Development Co, Inc, Woods Investment Company, Inc, The M Group Inc et United Insurance Solutions, LLC.

Secteur Banques