PennyMac Financial Services, Inc. est une société de services financiers spécialisés. La société propose une plateforme hypothécaire complète et des activités intégrées principalement axées sur la production et la gestion de prêts hypothécaires résidentiels aux États-Unis et sur la gestion d'investissements liés au marché hypothécaire américain. La société opère à travers trois segments : la production, la gestion et la gestion des investissements. Le secteur de la production réalise des activités de montage, d'acquisition et de vente de prêts pour son compte, ainsi que pour PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Le secteur de la gestion des prêts s'occupe des prêts nouvellement accordés qu'il détient pour la vente et des prêts qu'il gère pour d'autres, y compris pour PMT. Le secteur de la gestion des investissements exerce des activités de gestion des investissements, qui comprennent les activités associées à l'acquisition et à la cession d'actifs d'investissement, telles que la recherche de sources d'approvisionnement, la vérification préalable, la négociation et le règlement.

Secteur Banques