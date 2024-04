PennyMac Mortgage Investment Trust est une société de financement spécialisée. La société investit principalement dans des actifs liés aux prêts hypothécaires. Elle exerce toutes ses activités et réalise des investissements par l'intermédiaire de PennyMac Operating Partnership, L.P. et de ses filiales. Les secteurs de la société comprennent les stratégies sensibles au crédit, les stratégies sensibles aux taux d'intérêt, la production de correspondants et le siège social. Le segment des stratégies sensibles au crédit représente ses investissements dans les accords de transfert de risque de crédit (CRT), les titres hypothécaires subordonnés (MBS), les prêts en difficulté et l'immobilier. Le segment des stratégies sensibles aux taux d'intérêt représente ses investissements dans les MSR, l'excédent de marge de gestion (ESS) acheté à PFSI, les titres adossés à des créances hypothécaires d'agences et de premier rang non agences, ainsi que les activités de couverture des taux d'intérêt qui y sont liées. Le segment Correspondent Production sert d'intermédiaire entre les prêteurs et les marchés financiers en achetant, regroupant et revendant des prêts de qualité.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé