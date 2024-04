Pensana Plc est une société d'exploration et de développement des terres rares basée au Royaume-Uni. Les actifs phares de la société sont le projet de raffinerie de terres rares de Saltend au Royaume-Uni et le projet de néodyme et de praséodyme (NdPr) de Longonjo en Angola. Saltend est un fournisseur indépendant et durable d'oxydes métalliques magnétiques sur un marché dominé par la Chine. Le projet Longonjo est situé à seulement quatre kilomètres de la route nationale et de la ligne ferroviaire scellées qui relient le port atlantique de Lobito, à environ 300 km à l'ouest, à la capitale provinciale de Huambo, à 60 km à l'est. Ses filiales comprennent Saltend Magnet Metals Limited, Pensana Metals Limited, Carlton Resources Proprietary Limited, Carlton Miyabi Tanzania Limited, Carlton Kitongo Tanzania Limited et Rift Valley Resources (Africa) Proprietary Limited.

Secteur Métaux et minéraux précieux