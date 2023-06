Pensana PLC - explorateur de terres rares - présente un nouveau plan qui réduira les dépenses d'investissement à Longonjo de 200 millions d'USD à 105 millions d'USD. L'actionnaire principal FSDEA fournira immédiatement une facilité de prêt de 15 millions d'USD, qui fait partie d'un investissement plus large de 80 millions d'USD. Les fonds seront consacrés au développement de la mine. Absa Bank, quant à elle, mettra en place une facilité de crédit de 120 millions d'USD pour le projet. "Nous sommes ravis du soutien continu du gouvernement angolais, de la FSDEA, d'Absa et d'autres pour le développement de cet important projet. Longonjo est l'un des plus grands projets de terres rares encore inexploités au monde, qui bénéficie d'un gisement à haute teneur proche de la surface, d'une hydroélectricité à faible coût et d'un accès direct aux infrastructures ferroviaires et portuaires du corridor de Lobito", déclare Paul Atherley, président du conseil d'administration de la société. La mine emploiera environ 650 personnes pendant la construction et créera 420 emplois permanents à haute valeur ajoutée, ajoute Pensana.

Cours actuel de l'action : 24,30 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 62

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.