Pensana PLC - explorateur de terres rares - reçoit une subvention de 316 643 GBP de la part d'Innovate UK dans le cadre de son programme CLIMATES. Pensana travaille en partenariat avec Polestar, Route2 et les universités de Leeds et de Hull pour développer une chaîne d'approvisionnement durable à faible émission de carbone pour les aimants en terres rares. Le projet est soutenu par le gouvernement britannique. "Les terres rares sont à la base d'une grande partie de ce qui rend possible la vie et le travail de tous les jours, des voitures que nous conduisons aux téléphones que nous utilisons. Il est essentiel que, dans un monde qui évolue rapidement, nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la résilience de l'approvisionnement en ces minéraux et en d'autres minéraux essentiels. Nous nous concentrons sur la sécurisation de chaînes d'approvisionnement robustes, pour les industries vertes en pleine croissance qui créeront des emplois et de la prospérité au Royaume-Uni dans les décennies à venir", déclare Nusrat Ghani, ministre d'État au ministère de l'économie et du commerce.

Cours actuel de l'action : 35,90 pence, clôture en baisse de 0,3 % mercredi à Londres

Variation sur 12 mois : en baisse de 27

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

