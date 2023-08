(Alliance News) - PensionBee Group PLC a déclaré jeudi qu'il avait maintenu une "forte dynamique" au cours du premier semestre de l'année grâce à une base de clients croissante qui a contribué à augmenter ses revenus.

Le prestataire de retraite en ligne basé à Londres a déclaré que la perte avant impôts pour les six mois au 30 juin s'est réduite à 9,2 millions de livres sterling, contre 16,9 millions de livres sterling l'année précédente, en raison d'un "investissement planifié" dans le marketing et sa plate-forme technologique afin de "stimuler une croissance rapide et efficace".

Le chiffre d'affaires a augmenté de 31 % pour atteindre 10,9 millions de livres sterling, contre 8,3 millions de livres sterling l'année précédente, grâce à une augmentation de 38 % des actifs administrés, qui sont passés de 2,68 milliards de livres sterling à 3,70 milliards de livres sterling, le nombre de clients ayant des comptes qui détiennent des actifs de retraite dans des plans Pensionbee ayant augmenté de 33 % pour atteindre 211 000.

L'entreprise n'a pas déclaré de dividende intérimaire, comme au premier semestre 2022.

Pour ce qui est de l'avenir, Pensionbee s'est dit confiant dans le potentiel de croissance future. La société a également réaffirmé son objectif d'atteindre des marges à long terme de plus de 50 % pour le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements, ainsi que d'atteindre la rentabilité de l'Ebitda ajusté d'ici la fin de 2023.

Romi Savova, directeur général, a déclaré : "Les résultats solides et la croissance continue de Pensionbee nous ont permis de nous positionner en bonne voie pour atteindre la rentabilité mensuelle de l'Ebitda ajusté d'ici la fin de l'année. L'évolutivité de notre plateforme technologique entraîne une amélioration des marges, et nous sommes impatients de continuer à innover et à évoluer avec nos clients alors que nous défendons leurs voix dans l'industrie."

Les actions de Pensionbee étaient en baisse de 1,6 % à 68,32 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.