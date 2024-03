(Alliance News) - Les titres suivants sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du London Main Market ce lundi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Digital 9 Infrastructure PLC, en hausse de 4,2% à 19,64 pence, fourchette de 12 mois 14,50p-84,90p. L'investisseur qui se concentre sur les "actifs d'infrastructure numérique critiques" déclare que les prêteurs de sa facilité de crédit renouvelable ont donné leur accord pour procéder à l'achèvement de la transaction de Verne Global. En conséquence, la clôture de la transaction Verne est maintenant conditionnée à l'approbation du contrôle des fusions en Islande et à l'approbation de l'investissement direct étranger en Finlande. En novembre, Digital 9 a annoncé la vente de sa participation dans le groupe Verne pour un montant maximum de 575 millions USD à des fonds gérés par Ardian France SA, une société d'investissement et de gestion d'actifs basée à Paris.

PensionBee Group PLC, en hausse de 4,0% à 93,60p, fourchette de 12 mois 56,74p-115,00p. Le fournisseur de services de retraite en ligne déclare avoir conclu un accord exclusif et non contraignant avec une grande institution financière mondiale basée aux États-Unis afin de se développer dans ce pays. La société explique que les États-Unis possèdent "le plus grand marché mondial des régimes de retraite à cotisations définies", représentant environ 80 % du total mondial et 22,5 billions de dollars d'actifs. "Compte tenu de l'énorme potentiel du marché américain, PensionBee estime que ses activités aux États-Unis pourraient se développer rapidement et atteindre au moins la taille de ses activités au Royaume-Uni au cours de la prochaine décennie", a ajouté la société.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Regional REIT Ltd, baisse de 5,3% à 19,80p, fourchette de 12 mois 19,19p-61,90p. Les actions du fonds d'investissement chutent après un lent démarrage de l'année 2024. Depuis le début de l'année, le titre a chuté de 43%.

