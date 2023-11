(Correction du fait que les perspectives de Pension Bee pour l'ensemble de l'année sont pour 2024)

PensionBee Group PLC - fournisseur de services de retraite en ligne basé à Londres - prévoit un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements rentable au quatrième trimestre 2023 et pour l'ensemble de l'année 2024, avec un solde de trésorerie "robuste" de plus de 12 millions de livres sterling. Au 30 juin, les liquidités s'élevaient à 14 millions de livres sterling. L'entreprise explique que cette performance a été " stimulée par une combinaison d'une base de clients en croissance, de fortes entrées nettes de la part des clients nouveaux et existants, de l'évolutivité inhérente de sa plateforme technologique et d'une discipline durable en matière de coûts ".

Romi Savova, directeur général, commente : "Nous continuons à accroître notre part du vaste marché des régimes de retraite à cotisations définies au Royaume-Uni, qui représente 1 000 milliards de livres sterling, grâce à notre plateforme technologique évolutive et à l'excellence de notre service à la clientèle, qui nous permet d'augmenter rapidement le nombre de nos clients et l'épargne qu'ils détiennent auprès de nous. Avec près d'un quart de million de clients qui nous confient leur épargne retraite, nous continuons à progresser vers notre objectif qui est d'aider les consommateurs à envisager une retraite heureuse".

Cours actuel de l'action : 74,20 pence, en hausse de 11 %.

Variation sur 12 mois : +25%.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

