Pensionbee Group PLC est un prestataire de services de retraite en ligne. L'activité principale de la société est celle d'un prestataire de services de retraite en ligne s'adressant directement aux consommateurs. La plateforme technologique de la société permet aux clients de combiner leurs pensions et d'investir dans une gamme de plans en ligne, de prévoir le montant qu'ils devraient avoir épargné au moment de leur retraite et d'effectuer des retraits à partir de l'âge de 55 ans. Sa proposition client combine et transfère leurs pensions existantes dans le PensionBee Personal Pension. Les clients de la société peuvent verser des contributions uniques ou régulières à leur pension PensionBee par virement bancaire en moins de 60 secondes et utiliser son calculateur de retraite, qui fournit une estimation du revenu de retraite sur la base d'un certain nombre d'hypothèses, notamment le montant du plan de pension, l'âge de la retraite choisi et les contributions en cours, afin de planifier leur retraite à l'avance.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds