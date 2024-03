(Alliance News) - Voici un aperçu des résultats et des transactions des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

PensionBee Group PLC - Fournisseur britannique de services de retraite en ligne - Le chiffre d'affaires a augmenté de 35 % pour atteindre 23,8 millions de livres sterling en 2023, contre 17,7 millions de livres sterling l'année précédente. La perte avant impôt a été réduite à 10,7 millions de livres sterling, contre 22,4 millions de livres sterling. La perte ajustée avant intérêts, impôts et amortissements est passée de 19,5 millions de livres sterling à 8,2 millions de livres sterling. La perte de base par action a chuté de 53 %, passant de 9,97 pence à 4,73 pence. Les actifs administrés ont atteint 4,35 milliards de livres sterling à la fin de l'année, soit une hausse de 44 % par rapport aux 3,03 milliards de livres sterling enregistrés à la fin de l'année 2022. Le directeur général Romi Savova déclare : "Ayant atteint notre objectif ambitieux et de longue date d'atteindre la rentabilité Ebitda ajustée au quatrième trimestre 2023, nous sommes confiants dans la poursuite de notre croissance, soutenue par la rentabilité... nous avons annoncé notre projet d'expansion aux États-Unis, le plus grand marché mondial des régimes de retraite à cotisations définies, où nous voyons une énorme opportunité d'aider de nombreux consommateurs aux États-Unis qui luttent également pour se préparer adéquatement à la retraite alors qu'ils naviguent dans un paysage de pensions complexe et déroutant." Pour l'avenir, PensionBee indique qu'elle vise à recruter un million de clients investis, ce qui lui permettrait d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 150 millions de livres sterling à long terme.

----------

Faron Pharmaceuticals Ltd - société de découverte et de développement de médicaments basée à Turku, en Finlande - indique que sa perte avant impôts s'est creusée pour atteindre 30,9 millions d'euros en 2023, contre 28,7 millions d'euros l'année précédente. Les actifs nets de la société ont totalisé un montant négatif de 15,2 millions d'euros à la fin de l'année, en hausse par rapport à un montant négatif de 11,5 millions d'euros à la fin de 2022. Les essais cliniques de son produit candidat d'immunothérapie contre le cancer Bexmarilab ont progressé de manière significative au cours de l'année. Markku Jalkanen, directeur général, déclare : "Tout au long de l'année, nous avons rapporté des données très encourageantes pour le bexmarilimab, montrant un taux de réponse global remarquable à la fois chez les patients atteints de SMD de première ligne à haut risque et chez les patients atteints de SMD ayant échoué à l'AMM. Il s'agit de résultats très significatifs, compte tenu des combinaisons de traitements que ces patients n'avaient pas réussi à suivre auparavant et des options très limitées disponibles pour les thérapies futures. Ils nous ouvrent la voie vers le marché et renforcent notre confiance dans le potentiel de cette nouvelle immunothérapie pour traiter les patients atteints d'hémopathies malignes agressives".

----------

Public Policy Holdings Company Inc - Groupe de sociétés de conseil basé à Washington DC et spécialisé dans les relations avec les gouvernements et les relations publiques - Atteint "une performance financière record et d'excellents progrès stratégiques" en 2023. Le chiffre d'affaires a augmenté de 24 %, passant de 108,8 millions USD à 135 millions USD. L'Ebitda sous-jacent a augmenté de 12 %, passant de 31,2 millions USD à 35,1 millions USD, conformément aux attentes du marché. Le résultat net sous-jacent a augmenté de 14%, passant de 23,3 millions d'USD à 26,5 millions d'USD. Le bénéfice sous-jacent de base par action a augmenté de 9,7 %, passant de 21,45 cents à 23,54 cents. Le dividende annuel de PPHC de 14,30 cents par action a augmenté de 2,1 % par rapport aux 14,00 cents de l'année précédente. Tous les secteurs d'activité ont enregistré une croissance d'une année sur l'autre. La société attribue son succès à plusieurs acquisitions, dont celle de MultiState Associates Inc, qui "contribuera sainement au chiffre d'affaires et à l'Ebitda du groupe" d'ici à 2023. PPHC continue de viser une marge d'Ebitda comprise entre 25 et 30 %, en ligne avec la marge de 26 % prévue pour 2023. Stewart Hall, directeur général, a déclaré : "La demande croissante pour nos services nous a permis de générer des niveaux solides de croissance organique et une expansion saine du nombre total de clients. D'un point de vue stratégique, nous progressons bien avec un pipeline sain d'opportunités d'acquisition à valeur ajoutée et la force de notre modèle de société holding est validée par la surperformance de nos deux acquisitions les plus récentes."

----------

Sovereign Metals Ltd - Société de développement de graphite axée sur des projets au Malawi - Au cours du semestre clos le 31 décembre, la perte d'exploitation de la société s'est élevée à 7,0 millions de dollars australiens, contre 8,5 millions de dollars australiens l'année précédente. Les dépenses d'exploration et d'évaluation ont totalisé 5 millions de dollars australiens, contre 5,8 millions de dollars australiens, ce qui, selon la société, s'explique par l'étude de préfaisabilité de son projet Kasiya au Malawi. Les revenus d'intérêts sont passés de 138 366 AUD à 938 402 AUD.

----------

Commonwealth Bank of Australia - Société de services financiers et banque de détail basée à Sydney - Émission de titres subordonnés d'une valeur de 1,25 milliard de dollars, échéance mars 2034. Les obligations ont été émises dans le cadre du programme d'obligations à moyen terme de premier rang et subordonnées de la société, d'un montant de 50,00 milliards de dollars.

----------

OptiBiotix Health Ltd - société de sciences de la vie spécialisée dans la lutte contre l'obésité, l'hypercholestérolémie, le diabète et les soins de la peau - signe un accord de partenariat avec Dr Morepen Ltd, société de diagnostic basée à New Delhi, pour la vente des produits d'amaigrissement SlimBiome en Inde sous la marque de cette dernière. Stephen O'Hara, président-directeur général, déclare : "Morepen apporte une vaste équipe de vente ayant l'expérience de produits scientifiques hautement différenciés et un accès à un réseau d'environ 500 000 pharmacies en Inde. Sur la base des prévisions actuelles, les administrateurs estiment que cet accord pourrait générer des recettes de l'ordre de 6 à 7 millions de livres sterling par an au cours des quatre à cinq prochaines années."

----------

MacFarlane Group PLC - Société d'emballage basée à Glasgow - Acquisition de Allpack Packaging Supplies Ltd, une entreprise de matériaux d'emballage basée à Bury Saint Edmunds. Cette acquisition, qui permettra d'accroître les bénéfices, s'inscrit dans la stratégie de Macfarlane visant à développer ses activités dans le domaine de l'emballage de protection grâce à une combinaison de croissance organique et de croissance externe". En 2023, Allpack a réalisé un chiffre d'affaires de 3 millions de livres sterling, ainsi qu'un excédent brut d'exploitation et un bénéfice avant impôt de 600 000 livres sterling. Tous les employés d'Allpack rejoindront MacFarlane. MacFarland fournira une contrepartie maximale de 3,3 millions de livres sterling, y compris un complément de prix de 750 000 livres sterling basé sur la performance, financé par la facilité bancaire existante de la société.

----------

Cora Gold Ltd - société d'exploration aurifère centrée sur le Mali et le Sénégal - Suite à la conversion de 2,3 millions d'USD de notes de prêt convertibles en 82,0 millions d'actions ordinaires sans valeur nominale de la société, a émis un CLN en circulation pour un total de 13,0 millions d'USD arrivant à échéance le 12 mars. Le solde de trésorerie de la société est désormais supérieur à 2,9 millions d'USD. Bert Monro, directeur général, déclare : "Avec de solides réserves de trésorerie, nous sommes impatients de fournir des mises à jour sur l'avancement de notre projet aurifère de Sanankoro au Mali, y compris la soumission d'une demande de permis minier une fois que le moratoire actuel sera levé, ainsi que des activités d'exploration plus vastes sur l'ensemble de nos permis".

----------

Electric Guitar PLC - Société de services de marketing basée à Reading - A l'intention de demander à la Financial Conduct Authority d'annuler les actions de la société sur la liste officielle de la FCA et de cesser l'admission à la négociation sur le marché principal de la Bourse de Londres. Cette demande précède sa proposition d'admission de ses actions à la négociation sur l'AIM. La société prévoit de convoquer une assemblée des actionnaires pour approuver l'acquisition de 3radical Ltd dans les semaines à venir.

----------

Capricorn Energy PLC - Société d'exploration pétrolière et gazière basée à Édimbourg - Le Securities and Exchange Board of India a ordonné à Vedanta Ltd de lui verser 9,5 millions USD dans un délai de 45 jours. Le paiement concerne le non-paiement d'un dividende à Capricorn UK Holdings par Vedanta, une société minière basée à Mumbai.

----------

Oxford BioDynamics PLC - Société de biotechnologie basée à Oxford et possédant un portefeuille de tests cliniques utilisant sa technologie EpiSwitch - annonce une levée de fonds par le biais d'un placement pour lever 9 millions de livres sterling et d'une offre au détail pour un montant maximum de 1,3 million de livres sterling, avec un prix d'émission de 9 pence par action dans les deux cas. Le prix d'émission représente une décote de 21 % par rapport au cours de clôture de la société, qui était de 11,40 pence mardi. Les résultats du placement devraient être publiés jeudi. Les actions d'Oxford BioDynamics ont clôturé en baisse de 11 % à 10,20 pence chacune à Londres mercredi.

----------

Cooks Coffee Co Ltd - Chaîne de cafés basée en Nouvelle-Zélande et axée sur le Royaume-Uni - annonce son intention d'entreprendre un plan de placement et d'achat d'actions. Le plan se traduira par un maximum de 5,7 millions de nouvelles actions de la société à un prix d'émission de NZD0,20 par action, visant à lever jusqu'à NZD1,7 million, soit environ GBP820.000. Cooks indique que l'objectif de cette levée de fonds est d'investir dans l'amélioration des programmes numériques de l'entreprise, notamment ses programmes de livraison, de click and collect et de fidélisation, ainsi que dans l'expansion de ses activités au Moyen-Orient et en Europe.

----------

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.