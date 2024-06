PensionBee Group PLC - Fournisseur de services de retraite en ligne basé à Londres - Trois administrateurs de PensionBee, y compris son directeur général et son président, réduisent leur participation dans la société au cours d'un bookbuild, indique le teneur de livre Stifel Nicolaus Europe. Le président Mark Wood, le directeur général Romi Savova et le directeur de la technologie Jonathan Parsons vendent un total de 5,6 millions d'actions du fournisseur de services de retraite en ligne à 153,5 pence chacune, soit un total de 8,6 millions de livres sterling. Les actions ont été vendues à des investisseurs institutionnels. "Le placement a été largement sursouscrit et a été fortement soutenu par les investisseurs institutionnels existants et nouveaux. À la suite du placement, le flottant de la société a augmenté pour atteindre environ 50 % et sa base d'actionnaires institutionnels a augmenté pour atteindre environ 35 % du capital social", indique le communiqué. Les actions représentaient 2,5 % du capital social émis de PensionBee. Le trio détient désormais un peu plus de 40 % des parts, contre un peu moins de 43 % auparavant. Le PDG Savova détient un peu moins de 34 %, le chef de la technologie Parsons 5,3 % et le président Wood 1,1 %.

Cours actuel de l'action : 153,50 pence l'unité, en baisse de 1,0 % vendredi matin à Londres.

Variation sur 12 mois : en forte hausse par rapport à 69,80 pence au 21 juin 2023

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

