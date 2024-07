Penske Automotive Group, Inc. est une entreprise diversifiée de services de transport international. La société est également engagée dans la vente au détail d'automobiles et de camions commerciaux. La société exploite des concessions aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, en Italie, au Japon et en Australie, et vend des camions commerciaux en Amérique du Nord pour le compte de Freightliner. Elle opère à travers quatre segments : Retail Automotive, Retail Commercial Truck, Other, et Non-Automotive Investments. Le segment Retail Automotive comprend ses activités de concessionnaire automobile de détail. Le segment Retail Commercial Truck comprend ses activités de concessionnaire de camions commerciaux aux États-Unis et au Canada. Le secteur Autres comprend les activités de distribution de véhicules commerciaux et de systèmes d'alimentation. Le secteur des investissements non automobiles comprend ses investissements à la méthode de la mise en équivalence dans des opérations non automobiles, y compris son investissement dans Penske Transportation Solutions (PTS) et divers autres investissements.