Pentair plc se concentre sur les solutions durables pour l'eau. La société opère à travers trois segments : Flow, Water Solutions et Pool. Ses solutions comprennent les solutions résidentielles, les solutions commerciales, les solutions industrielles, les solutions municipales et les solutions agricoles. Les solutions résidentielles comprennent l'équipement de piscine et de spa, l'adoucissement et la filtration de l'eau, l'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets. Ses solutions commerciales comprennent la filtration commerciale et les services alimentaires, le chauffage commercial, la ventilation et la climatisation (HVAC) et l'approvisionnement en eau, l'équipement de piscine commerciale et de spa, la protection contre les incendies, la marine, les applications à haute pression, les véhicules de loisirs (RV), et la gestion du gazon et la lutte contre les ravageurs. Les solutions industrielles comprennent la production brassicole, la production laitière et alimentaire, la protection contre les incendies, le chauffage, la ventilation, la climatisation et l'approvisionnement en eau, la filtration industrielle, la pulvérisation industrielle, les eaux usées industrielles, le pétrole et le gaz, et le nettoyage sous pression et l'assainissement. Les solutions agricoles comprennent l'irrigation agricole et la pulvérisation agricole.