Pentair plc propose une gamme complète de solutions intelligentes et durables pour l'eau aux particuliers, aux entreprises et aux industries du monde entier. La société opère à travers trois segments : Industrial & Flow Technologies, Water Solutions et Pool. Le segment Industrial & Flow Technologies conçoit, fabrique et vend une variété de produits et de systèmes de traitement des fluides et de pompes, notamment des réservoirs sous pression, des solutions de récupération des gaz, des bioréacteurs à membrane, des systèmes de réutilisation des eaux usées et de filtration membranaire avancée, des pompes d'alimentation en eau, des pompes de transfert de fluides, des pompes à turbine, des pompes de manutention des matières solides et des buses de pulvérisation agricole. Le segment des solutions pour l'eau conçoit, fabrique et vend des produits et systèmes de traitement de l'eau à usage commercial et résidentiel. Le segment Piscine conçoit, fabrique et vend une gamme complète d'équipements et d'accessoires pour piscines résidentielles et commerciales, notamment des pompes, des filtres, des chauffages, des éclairages, des commandes automatiques, des nettoyeurs automatiques, des équipements d'entretien et des accessoires pour piscines.

Secteur Machines et équipements industriels