Pentokey Organy (India) Limited est une société basée en Inde, qui est engagée dans le commerce de produits chimiques organiques. La société fabrique, produit, formule, traite, raffine, récupère, extrait, distille, concentre, dilue, rectifie, convertit, remplace, cultive, emballe, remballe, achète, vend, exporte, importe ou négocie tous les types de produits organiques lourds et légers. Les produits de la société comprennent l'acide acétique, l'acétate d'éthyle, l'acétaldéhyde et l'acétate de butyle. L'acide acétique est utilisé pour la fabrication de PTA, de VAM et d'ester, d'anhydride acétique, pour le traitement des textiles, le tannage du cuir, les produits pharmaceutiques et les pesticides. L'acétate d'éthyle est utilisé pour les encres d'imprimerie, les peintures et les revêtements, les stratifiés, les feuilles d'aluminium, les pesticides et les produits pharmaceutiques. L'acétaldéhyde est utilisé pour la fabrication du Crotonaldéhyde Glyoxal et pour la production de parfums, de résines de polyester et de colorants de base. L'acétate de butyle est utilisé pour les produits pharmaceutiques, les revêtements, les laques, les peintures et les solvants.

Secteur Produits chimiques de base