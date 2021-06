Penumbra, Inc. : BTIG réajuste son opinion à la hausse

Données financières USD EUR CA 2021 702 M - 580 M Résultat net 2021 34,8 M - 28,7 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 279x Rendement 2021 - Capitalisation 9 364 M 9 364 M 7 730 M Capi. / CA 2021 13,3x Capi. / CA 2022 11,4x Nbr Employés 3 300 Flottant 95,5% Graphique PENUMBRA, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PENUMBRA, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 320,20 $ Dernier Cours de Cloture 256,66 $ Ecart / Objectif Haut 30,5% Ecart / Objectif Moyen 24,8% Ecart / Objectif Bas 14,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Adam Elsesser Chairman, President & Chief Executive Officer Maggie S. Yuen Chief Financial Officer Pankaj Tiwari Vice President-Information Technology Michaella Corso Vice President-Clinical Affairs Corey L. Teigen Chief Scientific Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) PENUMBRA, INC. 46.66% 9 364 NOVOCURE LIMITED 18.52% 21 209 MASIMO CORPORATION -22.06% 11 505 GETINGE AB 58.72% 9 964 ASAHI INTECC CO., LTD. -27.30% 6 514 SHOCKWAVE MEDICAL, INC. 63.14% 5 919