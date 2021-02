La Corporation People annonce un plan d'arrangement

WINNIPEG, Manitoba, 18 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation People (la « société ») (Bourse de croissance TSX : PEO) a annoncé aujourd’hui la réalisation du plan d’arrangement annoncé précédemment (l’« arrangement »), en vertu duquel une entité (l’« acheteur ») sous l’égide de certains fonds d’investissement gérés par l’entreprise Merchant Banking de Goldman Sachs & Co. LLC, a acquis la totalité des actions ordinaires en circulation (les « actions ») de la Société pour 15,22 $ CA en espèces par action, à l'exception de certaines actions détenues par des actionnaires de la haute direction et leurs affiliés et associés qui ont reçu pour ces actions une contrepartie constituée d'espèces et d'actions de la société mère directe de l’acheteur. L’arrangement qui a été annoncé le 14 décembre 2020 a été approuvé par les actionnaires de la société lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 11 février 2021 et la société a obtenu une ordonnance finale de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (liste commerciale) à l’égard de l’arrangement le 12 février 2021.



Par suite de l’arrangement, la société devrait être radiée de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») à la clôture des marchés le 18 février 2021. La société présentera une demande pour cesser d’être un émetteur assujetti, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et pour mettre fin aux exigences de déclaration publique de la société.

Assistance et réponse aux questions des actionnaires

Les actionnaires qui ont des questions ou qui ont besoin d’assistance pour soumettre leurs actions dans le cadre de l'arrangement proposé peuvent s’adresser au Laurel Hill Advisory Group, agent de sollicitation de procuration de la société, par téléphone au 1-877-452-7184 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 1-416-304-0211 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord) ou par courriel à assistance@laurelhill.com. Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur le dépôt de vos actions en marge de l’arrangement proposé, notamment en ce qui concerne la façon de remplir la lettre d'accompagnement, veuillez vous adresser à la société de fiducie TSX, qui agit en qualité de dépositaire dans le cadre de l’arrangement, par téléphone sans frais au 1-866-600-5869 ou par courriel à tmxeinvestorservices@tmx.com.

Renseignements requis selon le système d’alerte précoce

Après la conclusion de l’arrangement (y compris la fusion de l’acheteur avec la société), la société mère de l’acquéreur avait le contrôle et l'usage de la totalité des actions émises et en circulation. Avant la conclusion de l'arrangement, l’acquéreur ne détenait pas d’actions.

L’adresse du siège social de l’acheteur est le 100, rue King Ouest, bureau 6200, 1 First Canadian Place, Toronto (Ontario) M5X 1B8, Canada.

Le présent communiqué est publié en partie en vertu du Règlement 62-103 sur le système d’alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d’initiés selon lequel un rapport contenant des renseignements supplémentaires sur les questions qui précèdent doit être déposé sous le profil de la société sur SEDAR (www.sedar.com). Vous pouvez également communiquer avec Jonathan Ross au (416) 283‑0178) pour obtenir une copie du rapport.

À propos de La Corporation People

La Corporation People est un important fournisseur d’avantages sociaux collectifs, de services de retraite collective et de services de ressources humaines. La société compte environ 1 100 professionnels talentueux qui travaillent au service d’organisations partout au Canada. Grâce à son expertise sectorielle et thématique approfondie, à ses plateformes technologiques exclusives et à sa gamme de services novateurs, La Corporation People apporte des idées et des solutions uniques et précieuses qui font toute la différence pour ses clients et leur chiffre d'affaires. De plus amples renseignements sont disponibles à www.peoplecorporation.com.

À propos des services de banque d'affaires de Goldman Sachs

Fondé en 1869, le Goldman Sachs Group Inc. est un chef de file mondial dans les services bancaires d'investissement, les valeurs mobilières et la gestion d’investissement. Les services bancaires d'investissement de Goldman Sachs sont au cœur des activités d’investissement à long terme de la société et l’un des plus importants investisseurs de capitaux privés dans le monde, avec des investissements dans le capital privé, l’infrastructure, la dette privée, l'investissement de croissance et l'immobilier.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué sont des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris, mais sans s’y limiter, les déclarations concernant la radiation des actions et le moment de leur radiation, la fin de l'exigence concernant la production de rapports publics de la société. Souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives sont identifiées par l’utilisation de termes prospectifs comme « peut », « devra », « s’attendre à », « croire », « estimer », « planifier », « pourrait », « devrait », « ferait », « entrevoir », « prévoir », « anticiper», « envisager », « poursuivre », ou le négatif de ces termes ou leurs variantes ou des termes similaires.

Bien que la Société soit d’avis que les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont fondées sur des renseignements et des hypothèses qui sont exacts, complets et actuels, elles sont de par leur nature assujetties à un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes et des plans de la direction tels qu'ils sont présentés dans ces déclarations prospectives, notamment en ce qui touche l'absence de limites, le risque de ne pas obtenir l’approbation finale de la TSXV ou les ordonnances des autorités de réglementation des valeurs mobilières. La société prévient que les hypothèses et les facteurs importants qui précèdent ne sont pas exhaustifs et que d’autres éléments pourraient avoir une incidence négative sur les résultats. Pour de plus amples renseignements sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient entraîner un écart négatif entre les résultats réels et les attentes de la société, veuillez consulter les autres documents publics de la société disponibles à www.sedar.com.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent les attentes de la société à la date du présent communiqué et peuvent donc changer après cette date. La Société ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de l'apport de nouveaux renseignements, de nouvelles circonstances, etc. à moins que les lois canadiennes sur les valeurs mobilières l'exigent. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.

Personnes-ressources :

Laurel Hill Advisory Group

Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1-877-452-7184

Appels à frais virés à l’extérieur de l’Amérique du Nord : 1-416-304-0211

Courriel : assistance@laurelhill.com

Jonathan Ross, analyste financier agréé

Relations avec les investisseurs – La Corporation People 1-416-283-0178

Courriel : jon.ross@loderockadvisors.com

Dennis Stewner, comptable professionnel agréé, comptable agréé

Directeur financier et chef de l’exploitation – La Corporation People 1-204-940-3988

Courriel : dennis.stewner@peoplecorporation.com