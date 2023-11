PeopleIn Limited a annoncé la nomination d'Elisabeth (Lis) Mannes au conseil d'administration de PeopleIN en tant que directrice non exécutive. Cette nomination prendra effet à la fin de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra aujourd'hui. Lis apporte plus de trois décennies d'expérience internationale, dans des entreprises industrielles et de biens de grande consommation en Australasie et en Europe, ce qui fait d'elle un atout précieux pour l'équipe de la société. La trajectoire professionnelle de Lis est marquée par des réalisations significatives dans les domaines de la stratégie commerciale, de l'excellence opérationnelle et de la gestion des risques.

En tant que récente directrice générale exécutive de CHEP Australia Limited, qui fait partie de Brambles Limited, et à travers ses rôles de cadre supérieur chez Pact Group Holdings et George Weston Foods, Lis a démontré sa capacité à naviguer dans des paysages de clients complexes et évolutifs - des compétences qui font partie intégrante du succès continu de PeopleIN. Actuellement, Lis est également directrice non exécutive de Quickstep Holdings Limited, où elle préside le comité des rémunérations, des nominations et de la diversité et est membre du comité d'audit. Lis est titulaire d'un BSc (Hons) en génie mécanique de l'université de Birmingham, d'un MBA de l'université de Warwick, d'un titre d'ingénieur agréé (CEng) et d'un titre de membre de l'institution britannique des ingénieurs en mécanique (FIMechE).

Elle est également diplômée de l'Australian Institute of Company Directors et a été l'un des membres fondateurs du conseil d'administration de la National Association of Women in Operations (NAWO). La nomination de Lis au conseil d'administration de PeopleIN n'est pas seulement un témoignage de son impressionnante carrière, elle s'aligne aussi parfaitement sur les objectifs et les valeurs de PeopleIN. Lis rejoint PeopleIN à un moment crucial et ses idées, son expérience et son leadership apporteront non seulement une perspective complémentaire au conseil d'administration, mais contribueront également à guider l'entreprise vers de nouvelles stratégies innovantes et une croissance durable.