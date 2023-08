PeopleIn Limited est une société australienne de gestion de la main-d'œuvre et de recrutement qui opère en Australie et en Nouvelle-Zélande. La société fournit des services de recrutement, des services commerciaux et des services opérationnels. Ses services comprennent la gestion de la main-d'œuvre, le recrutement, l'intégration, la passation de contrats, l'établissement de listes, la gestion des feuilles de temps, la paie et la gestion de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Ses secteurs d'activité sont les suivants : le secteur des services industriels et spécialisés, qui fournit des solutions en matière de talents industriels aux petites, moyennes et grandes entreprises dans toute une série de secteurs, notamment l'agroalimentaire, les infrastructures, la construction, les transports, les ressources, l'éducation et l'hôtellerie ; le secteur des services professionnels, qui fournit des solutions en matière de technologies de l'information (TI) au secteur privé en Australie, et le secteur de la santé et de la communauté, qui fournit des solutions en matière de talents aux secteurs de la santé et des soins de proximité, notamment les services de soins infirmiers, d'invalidité, de santé mentale et de protection de l'enfance.