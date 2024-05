Peoples Financial Services Corp. est une société holding bancaire qui fournit une gamme complète de services financiers par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Peoples Security Bank and Trust Company, collectivement appelée Peoples Bank. La Banque Peoples est une banque et une société fiduciaire agréée par l'État. Elle offre une variété de services bancaires commerciaux et de détail aux entreprises, aux organisations à but non lucratif, aux agences gouvernementales et municipales et aux clients professionnels, ainsi qu'aux clients de détail, sur une base personnalisée. Ses principaux produits de prêt sont les prêts immobiliers, commerciaux et à la consommation. Elle propose également l'accès à des guichets automatiques, des cartes de crédit, des comptes d'investissement actifs, des services de fiducie et d'autres services de prêt, de dépôt et autres services financiers connexes. Ses principaux produits de dépôt sont les comptes d'épargne et de dépôt à vue et les certificats de dépôt. Ses produits de prêt au détail comprennent les différents types de prêts, y compris l'immobilier résidentiel, les automobiles, les maisons préfabriquées, les prêts personnels et les prêts sur valeur domiciliaire.

Secteur Banques