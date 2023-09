Pepco Group N.V. est une société basée au Royaume-Uni, qui opère en tant que détaillant de variétés à prix réduit. Les marques de la société comprennent Pepco, Poundland et Dealz. Pepco propose des vêtements pour la famille, de la décoration intérieure, des jouets et des produits saisonniers. Pepco exploite 2 229 magasins dans 13 pays d'Europe centrale et orientale et en Italie. Poundland propose des produits de grande consommation (FMCG), des articles pour la maison et le jardin. Poundland exploite environ 818 magasins au Royaume-Uni. Dealz propose un mélange de produits d'origine internationale et locale. Dealz exploite environ 199 magasins en République d'Irlande, en Espagne et en Pologne. Sa marque comprend également PGS, qui s'approvisionne en marchandises pour les vendre dans ses magasins.

Secteur Magasins discount