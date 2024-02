Pepco Group N.V. est une société basée au Royaume-Uni qui opère en tant que détaillant de variétés à prix réduits. La société opère à travers deux segments : le segment multi-prix et le segment ancré dans les prix. Le segment multi-prix se réfère aux entreprises qui opèrent sous l'enseigne Pepco. Le segment des magasins à prix fixes concerne les entreprises qui opèrent sous les enseignes Poundland et Dealz. Les marques de la société comprennent Pepco, Poundland et Dealz. Pepco sert environ 20 millions de clients par mois et propose des vêtements pour toute la famille, des articles ménagers et des jouets. Poundland propose divers produits en magasin avec plus de 1 000 marques dans 17 catégories d'achats, dont l'alimentation et les boissons, la santé et la beauté, l'entretien ménager, le jardinage, le bricolage, les animaux de compagnie, la papeterie, les livres, les disques numériques polyvalents (DVD) et les jouets. Poundland a mis en place un réseau de plus de 900 magasins au Royaume-Uni et en République d'Irlande. Dealz propose une sélection de vêtements, d'articles d'usage courant et de biens de consommation courante.

Secteur Magasins discount