Pepco Group N.V. est un détaillant de produits variés à prix réduits basé au Royaume-Uni et opérant dans toute l'Europe. Les activités de la société comprennent Pepco, Poundland, Dealz et Pepco Global Sourcing (PGS). Pepco est un détaillant de valeur en Europe et ses magasins sont situés dans des villes de petite et moyenne taille. Pepco sert plus de 30 millions de clients par mois et propose des vêtements pour toute la famille, des articles ménagers et des jouets. Dealz est une chaîne internationale de magasins qui propose une variété de plus de 3 000 produits dans 18 catégories, notamment des sucreries, des en-cas, des boissons, des produits d'entretien ménager, des cosmétiques, des fournitures de bureau, des articles de décoration, des jouets et des produits pour animaux de compagnie. Poundland propose des milliers de produits en magasin avec plus de 1 000 marques connues dans 17 catégories d'achat, dont l'alimentation et les boissons, la santé et la beauté, l'entretien ménager, le jardinage, le bricolage, les animaux de compagnie, la papeterie, les livres, les disques numériques polyvalents (DVD) et les jouets. PGS fournit des services d'approvisionnement et de développement de produits ainsi que des services techniques à ses filiales PEPCO, Poundland et Dealz.

Secteur Magasins discount