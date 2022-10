Le discounter Pepco voit une forte demande malgré l'incertitude économique

Le groupe, qui a fait son entrée à la bourse de Varsovie l'année dernière, prévoit que le bénéfice de base sous-jacent (EBITDA), à taux de change constant, pour l'exercice complet clos le 30 septembre, se situera dans une fourchette de 735 à 750 millions d'euros (714 à 728 millions de dollars), conformément à ses prévisions de croissance.

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 17,4 % à taux de change constant pour atteindre 4,82 milliards d'euros, en partie grâce aux 516 nouveaux magasins.

Les ventes à périmètre constant ont augmenté de 5,2 % et ont progressé de 15,5 % en septembre, offrant un fort taux de sortie au nouvel exercice.

Pepco a déclaré que sur ses marchés principaux de Pologne, Hongrie et Roumanie, l'inflation dans l'habillement et les chaussures ne représentait qu'environ un tiers du taux d'inflation global.

L'habillement et l'alimentation restent des catégories résilientes dans le secteur de la vente au détail en Pologne et plus largement en Europe centrale et orientale, a déclaré la société, ajoutant que les perspectives au Royaume-Uni restent "difficiles" car les contraintes sur le revenu disponible des consommateurs persistent.

"Cela dit, notre proposition axée sur la valeur devient encore plus pertinente en ces temps difficiles et continue d'attirer de nouveaux clients dans nos magasins, élargissant ainsi notre marché cible, dans toute l'Europe", a-t-elle ajouté.

(1 $ = 1,0298 euros)