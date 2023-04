Pepco, propriétaire de Poundland, voit son chiffre d'affaires semestriel bondir grâce à la recherche de valeur par les consommateurs

Le groupe coté à Varsovie a déclaré un chiffre d'affaires de 2,84 milliards d'euros (3,11 milliards de dollars) pour la période de six mois se terminant le 31 mars. Les ventes à périmètre constant ont augmenté de 11,1 % au premier semestre et de 8,5 % au deuxième trimestre.

Le propriétaire des marques Pepco, Poundland et Dealz a déclaré qu'il restait sur la bonne voie pour atteindre une croissance des bénéfices de base de l'ordre de 10 % pour l'ensemble de l'année.

Depuis plus d'un an, les consommateurs européens subissent la pression d'une inflation élevée qui dépasse la croissance des salaires.

En période de ralentissement économique, les opérateurs discount ont tendance à s'en sortir relativement mieux que leurs homologues traditionnels, car ils ont des bases de coûts plus faibles et les consommateurs sont plus sensibles aux prix.

"L'environnement macroéconomique auquel le groupe est confronté est plus équilibré aujourd'hui qu'au cours des 18 derniers mois, les coûts des intrants commençant à diminuer, bien que des vents contraires persistent sur d'autres coûts, notamment l'énergie", a déclaré Pepco, soulignant l'amélioration des perspectives de marge au cours du second semestre.

(1 $ = 0,9125 euros)