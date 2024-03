Peppermint Innovation Limited est une société basée en Australie, qui se concentre sur la commercialisation et le développement de la plate-forme Peppermint. La Peppermint Platform est une plateforme technologique qui cible quatre secteurs d'activité : les paiements mobiles, le commerce électronique, la livraison et la logistique, et les services financiers mobiles. La plateforme Peppermint est conçue pour les banques, les agents, les associations et les institutions de microfinance. La société exploite la plate-forme Peppermint aux Philippines. Les produits de la société comprennent Bizmoto, bizmoTinda, bizmoGO, bizmoPay, bizmoProtect, Banking et Cooperative. Le réseau d'agents Bizmoto fournit des services de paiement de factures, de chargement d'achat, de transfert de fonds et de remise de fonds. Le BizmoTinda est une plateforme de commerce électronique accessible aux agents, aux commerçants et aux consommateurs. Les coureurs BizmoGo fournissent des services de livraison à domicile et de logistique à la demande. Le BizmoLoan fournit des prêts alternatifs non bancaires aux microentreprises. Le BizmoProtect donne accès à des produits de micro-assurance.

Secteur Logiciels